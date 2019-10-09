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Власть

У Искендера Матраимова сегодня день рождения. Что ему пожелал брат Райымбек

У самого известного благодаря СМИ депутата Жогорку Кенеша Искендера Матраимова сегодня день рождения. Ему исполнилось 57 лет.

Он рассказал 24.kg, как его поздравили коллеги и брат Райымбек. Искендер Матраимов подчеркнул, что застолий не будет.

«Я той устраивать не планирую. Наша семья это не практикует. Подарков мне тоже не дарили. Депутаты по телефону поздравили, пожелали здоровья и долголетия. Мой брат Райым тоже только что позвонил. Сказал, что главное  здоровье», — отметил Искендер Матраимов.

Он добавил, что находится на своей малой родине, в Кара-Суйском районе. Сегодня, в день своего рождения, депутат участвует в церемонии открытия школы в селе Калинино. Она рассчитана на 320 мест.

«Это самый лучший подарок! Деньги выделило правительство. Школа была и до этого, но в старом здании», — заключил Искендер Матраимов.
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