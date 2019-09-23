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Власть

Президент признал, что документы госорганов на кыргызском низкого качества

Только 40 процентов документации ведется в госорганах на кыргызском языке. Об этом президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил сегодня на праздновании 30-летия государственного языка.

Он отметил, что выполнение плана мероприятий в рамках программы развития государственного языка на 2014-2020 годы отстает от графика.

«Срок программы развития государственного языка завершается. Документы, подготовленные на кыргызском языке, неграмотны и очень низкого качества. Из-за этого наш госязык и госорганы теряют доверие. Поэтому надо поднять уровень владения кыргызским госслужающими, чтобы оказывать народу качественные и грамотные госуслуги», — сказал глава государства.

Сооронбай Жээнбеков призвал расширить сферу применения кыргызского языка.

«Надо распространять кыргызский язык через СМИ, на различных мероприятиях, в юриспруденции, экономике и технологиях», — сказал он.
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