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Власть

Ни премьер-министр, ни МВД не знают о втором штурме в Кой-Таше

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев не знает о втором штурме в доме Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. Об этом он заявил на внеочередном заседании парламента, отвечая на вопрос депутата Мурадыла Мадеминова.

Мурадыл Мадеминов спросил, почему спецназ МВД пытается еще раз захватить дом Атамбаева.

«Шесть тысяч сотрудников милиции сейчас проводят штурм в Кой-Таше. Почему опять пытаетесь пролить кровь? Кто понесет ответственность за это? Почему нельзя сесть за стол переговоров?» — поинтересовался нардеп.

Заместитель министра внутренних дел Суйун Омурзаков ответил, что ничего не знает о штурме, так как находится на заседании.

«Ничего о штурме неизвестно. Думаю, что если даже прибыла милиция, то только с целью обеспечить общественный порядок в рамках закона, и наверняка их не 6 тысяч», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.
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