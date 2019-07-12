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Власть

В Кыргызстан с официальным визитом прибыл премьер Казахстана Аскар Мамин

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин прибыл с официальным визитом в Кыргызстан. В международном аэропорту «Манас» его встретил глава кабмина КР Мухаммедкалый Абылгазиев.

На церемонии официальной встречи в аэропорту была выстроена рота Почетного караула, оркестр исполнил гимны двух стран. В рамках официального визита Аскара Мамина запланировано несколько мероприятий, в частности, состоится VIII заседание кыргызско-казахского межправительственного совета, также пройдут двусторонние встречи в узком и расширенном составах.

«Стороны обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества, водноэнергетического развития, взаимодействия в промышленной кооперации, укрепления культурно-гуманитарных связей. На повестке будут рассмотрены вопросы партнерства в сферах торговли, инвестиций, транспорта, культуры, туризма, образования», — сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Отмечается, что сегодня премьер-министра Казахстана Аскара Мамина примет президент Сооронбай Жээнбеков.
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