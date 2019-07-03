Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поздравил Александра Лукашенко с Днем независимости Беларуси. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

«Примите искренние поздравления по случаю государственного праздника — Дня независимости Республики Беларусь. Под вашим мудрым руководством в Беларуси проводятся важные социально-экономические реформы, направленные на укрепление государственности и повышение благосостояния народа», — подчеркнул президент.

«Кыргызстан придает важное значение дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества в двустороннем формате, а также многостороннего взаимодействия в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ. Убежден, что доверительные и конструктивные отношения станут надежной основой для реализации огромного потенциала между нашими странами и народами», — отмечено в поздравительной телеграмме.

Сооронбай Жээнбеков пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья, счастья и благополучия, а всему белорусскому народу — мира и процветания.