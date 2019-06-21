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Власть

ФУГИ отчитался о доходах национализированных предприятий. Депутаты критикуют

Доходы национализированных объектов падают, они не приносят прибыль. Об этом на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» заявил ряд депутатов.

Депутат Таабалды Тиллаев отметил, что прибыль частных торговых центров в Бишкеке в разы выше, и поинтересовался поступлениями от торгового центра «Караван», который был отнят у Наримана Тюлеева и приватизирован по решению суда.

«В 2018 году от «Каравана» мы получили 70 миллионов сомов», — сказал председатель ФУГИ Ренат Тулебердиев.

Депутат Айбек Алтынбеков отметил, что от второго по размеру после «Дордоя» рынка «Туратали» поступления очень низкие.

«Это второй рынок после «Дордоя», расположен на 12 гектарах. Был национализирован во время Бакиевых. Как известно, сейчас идут судебные процессы. Поступления в сумме 4,5 миллиона сомов в год  — это очень мало. Видимо, до сих пор действуют бакиевские схемы», — заявил нардеп.

Айбек Алтынбеков предложил отстранить от работы руководство рынка «Туратали».

По данным ФУГИ, 4,5 миллиона сомов — это чистая прибыль рынка. Общие поступления составляют 18 миллионов сомов.
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