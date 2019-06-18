Алмаз Тажыбай: Силовики преследуют бизнес по звонку или приказу сверху

«У нас министры приходят на должность с определенной миссией и договариваются, что можно, а что нельзя делать», — заявил сегодня во время круглого стола «Коррупция под прицелом политики» в 24.kg эксперт Алмаз Тажыбай.

По его словам, когда правоохранительные органы преследуют бизнес или политиков, то используют свои служебные полномочия. Причем делается это по звонку или приказу сверху.

«Правоохранительные органы подчиняются не верховенству закона, а исполняют чей-то заказ. Эта система поощряет коррупцию. Мы построили систему выбора лучших по конкурсу на госслужбу или во властные структуры, поэтому не можем искоренить коррупцию извне. Политическая элита, которая за 28 лет приходила к власти в Кыргызстане, всегда воровала. Поэтому, чтобы изменить ситуацию, нужно бороться с системой. Но в руках системы большие ресурсы», — подчеркнул Алмаз Тажыбай.