Глава Монголии Халтмаагийн Баттулга прибыл в Кыргызстан с официальным визитом

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга сегодня прибыл в Кыргызстан с официальным визитом. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В международном аэропорту «Манас» его встретил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

В рамках официального визита Халтмаагийн Баттулга встретится с Сооронбаем Жээнбековым. По итогам встречи главы государств подпишут ряд двусторонних документов.

Глава Монголии также примет участие в очередном заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.