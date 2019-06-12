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Власть

Глава Монголии Халтмаагийн Баттулга прибыл в Кыргызстан с официальным визитом

Фото аппарата правительства КР. Президент Монголии (справа) в аэропорту «Манас»

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга сегодня прибыл в Кыргызстан с официальным визитом. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В международном аэропорту «Манас» его встретил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

В рамках официального визита Халтмаагийн Баттулга встретится с Сооронбаем Жээнбековым. По итогам встречи главы государств подпишут ряд двусторонних документов.

Глава Монголии также примет участие в очередном заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.
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