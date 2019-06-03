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Власть

Исхак Пирматов предлагает ввести патенты для трудовых мигрантов

Депутат парламента Исхак Пирматов предлагает ввести патентную систему для трудовых мигрантов из сопредельных стран — Узбекистана и Таджикистана.

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Он инициирует поправки в Закон «О внешней миграции». Согласно документу, мигранты смогут работать в Кыргызстане в течение срока действия патента без получения разрешения на работу и трудовой визы, при этом они должны получить патент в налоговых органах. За его выдачу будет взиматься государственная пошлина, размер которой определяется правительством КР по согласованию с Жогорку Кенешем.

«Таким образом, законопроект направлен на отмену трудовых виз и разрешений на работу для приграничных трудовых мигрантов и введение патентной системы. Однако такие мигранты могут работать исключительно в качестве наемных работников у физических лиц», — пояснил Исхак Пирматов.

Юридическим лицам не разрешается привлекать мигрантов, поскольку такие граждане постоянно проживают в сопредельном государстве и периодически приезжают в КР для выполнения временных работ по найму.

Исхак Пирматов
Он добавил, что в этих поправках не было бы необходимости, если бы не трудности с выдачей разрешения на работу и трудовых виз для мигрантов. То есть приезжающие из сопредельных государств практически не обращаются за получением разрешения на работу. Вместо этого они предпочитают трудиться нелегально.

Уточняется, что наблюдается увеличение числа таких незаконных трудовых мигрантов из сопредельных государств. По некоторым данным, их число может достигать до 100 тысяч граждан, незаконно работающих в Кыргызстане.

Исхак Пирматов считает, что при введении платной патентной системы (к примеру, 500 сомов за патент) поступленяи в бюджет страны составят около $8 миллионов.
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