Обманули. Дочь премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева учится в США

Младшая дочь премьер-министра Кыргызстана Мухаммедкалыя Абылгазиева Саадат учится в колледже Diablo Valley в США, а не в Международном университете «Ала-Тоо» в Бишкеке, как сообщала ранее пресс-служба правительства.

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Напомним, накануне пресс-служба Мухаммедкалыя Абылгазиева распространила сообщение, где подробно рассказала обо всех родственниках премьер-министра, а также кто и чем занимается.

При этом упоминается, что Мухаммедкалый Абылгазиев воспитывает четверых детей. Трое из них являются студентами: старшая дочь Ажар обучается в Американском университете Центральной Азии, вторая — Саадат — в Международном университете «Ала-Тоо». Там же учится и сын главы кабмина Абир. Младший сын Кайрат посещает детский сад.

Выяснилось, что информация не соответствует действительности. Дочь главы правительства Саадат Дуйшекеева (фамилия по имени дедушки) окончила кыргызско-турецкий лицей «Айчурек». Об этом она сообщает на своей странице в Facebook.

Пользователи соцсетей выкладывают фотографии, где отмечают дочь Саадат Дуйшекееву. Среди них есть совместный снимок студентов американского колледжа. На фото, кроме дочери премьер-министра, отмечены другие учащиеся. На их страницах в соцсетях отмечено место учебы — колледж Diablo Valley.

Стало известно, что в этом году Саадат Дуйшекеева окончит учебу в колледже. Она учится на последнем курсе.

На официальной веб-странице учебного заведения указаны расценки на учебу. Кроме того, существует множество агентств по организации поступления и обучения в зарубежных вузах.

На сайте одного из них указано, что обучение в указанном колледже стоит примерно $23,5 тысячи в год.

Стоит отметить, что в декларации в 2018 году Абылгазиев указал, что его доход составляет 2 миллиона 367 тысяч сомов. О расходах он не сообщил.