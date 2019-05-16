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Власть

Венгрия выделит Кыргызстану льготный кредит — 50 миллионов евро

Венгрия выделит Кыргызстану 50 миллионов евро в виде льготного кредита. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь МИД КР Улан Дыйканбаев.

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По его словам, договоренность была достигнута во время официального визита министра иностранных дел Кыргызстана Чингиза Айдарбекова в Будапешт. Однако, на какие цели и под какую ставку предоставлен заем, Улан Дыйканбаев не уточнил.

Он добавил, что Чингиз Айдарбеков провел в Венгрии девять встреч на различных уровнях, в частности с венгерскими бизнесменами, и пригласил их к сотрудничеству.

Кроме того, глава МИД КР договорился об открытии венгерского дипломатического представительства в Бишкеке. 
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