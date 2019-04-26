В Пекине продолжается второй международный форум «Один пояс — один путь». В нем принимают участие делегации из 187 стран. В столицу Китая прибыли главы и премьер-министры 37 государств. Из стран Центральной Азии в Пекин приехали президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Перед собравшимися выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он особо остановился на изменении климата.

«Для устойчивого развития Китая и всего мира необходимо внедрять экологические методы развития», — сказал глава ООН и добавил, что сегодня на международном уровне растет понимание того, что изменение климата и деградация окружающей среды несут в себе множество угроз, особенно для самых уязвимых регионов.

Отметим, общие расходы на адаптацию к изменениям климата в Кыргызстане оценивают в $2 миллиарда.

Антониу Гутерреш напомнил, что сегодня как раз Китай стал глобальным лидером в области новых решений в сфере климата.

Он призвал страну делиться своими достижениями с другими государствами, чтобы они смогли быстро перейти от модели традиционного развития на путь «зеленой» экономики.

О взаимовыгодном сотрудничестве в сфере продвижения экологически чистых технологий говорили и другие участники форума. Президент России Владимир Путин, в частности, призвал партнеров по ЕАЭС и проекту «Один пояс — один путь» наращивать не только обороты торговли, но и продвигать взаимные инвестиции.

Напомним, Си Цзиньпин предложил интеграционную концепцию «Один пояс — один путь» во время визитов в Казахстан и Индонезию осенью 2013 года. Кыргызстан как член ЕАЭС поддержал эту инициативу. Один из ключевых вопросов для КР — строительство железной дороги через территорию нашей страны. Она станет одним из отрезков, который протянется от Китая до Европы.