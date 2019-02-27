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Власть

Это перебор. В СДПК отреагировали на откровения Сагынбека Абдрахманова

Официальный представитель партии социал-демократов Кундуз Жолдубаева прокомментировала 24.kg заявление лидера движения «СДПК без Атамбаева» Сагынбека Абдрахманова о том, что экс-президент Алмазбек Атамбаев неоднократно инициировал встречу и предлагал мировую.

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По ее словам, подобного рода высказывания — перебор.

«Господин Абдрахманов явно себя перепутал с Сооронбаем Жээнбековым. Еще раз хочу напомнить: Сагынбек Абдрахманов исключен из партии. Никто с ним встречаться не собирался и не собирается. Налицо стремление выдать желаемое за действительное и страх перед неизбежным фиаско», — сказала Кундуз Жолдубаева.

Она добавила, что ни на какой съезд движения Алмазбек Атамбаев не пойдет.

«Все действия проекта «СДПК без Атамбаева» нелегитимны. Никто из социал-демократов не будет принимать участия в мероприятиях», — подчеркнула Кундуз Жолдубаева.
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