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Власть

Изменить правила размещения рекламы предлагают в парламенте

Депутат Гулшат Асылбаева предложила изменить правила размещения наружной рекламы. Предложенные поправки в Закон «О рекламе» вынесены на общественное обсуждение.

По мнению автора, чтобы украсить вывесками остановки общественного транспорта, следует заключить договор с органами местного самоуправления и только на его основе вывешивать рекламу. Ранее было достаточно устного согласия.

Нардеп также указывает, что размещать рекламу на фасадах зданий и сооружений, также иных объектах нужно только на платной основе и по договору с собственником, с органом местного самоуправления или с тем, кто может взимать этот сбор. «Установление иных сборов, платежей и отчислений, помимо платы, взимаемой на основании договора, не допускается», — подчеркнула Гулшат Асылбаева. 

Отметим, что в столичной мэрии хотят создать муниципальное предприятие «Бишкекреклама».  Проект положения направлен в Министерство экономики. 
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