В Бишкеке прошел первый Республиканский форум по видеорекламе. Об этом 24.kg сообщили организаторы мероприятия.

Андрей Григорьев, глава компании Qvol из России, рассказал о том, как устроена воронка привлечения пользователей и какие задачи решает видеореклама на разных этапах: от построения знания о бренде, заканчивая формированием лояльности и стимулированием продаж по акциям.

В свою очередь Шариф Кармо (Qvol) поделилcя международными трендами видеорекламы и показал лучшие примеры, а также поведал о том, как происходят изменения в закупках видео и ТВ-рекламы на российском рынке.

В панельной дискуссии приняли участие специалисты из разных областей рекламного рынка: Олеся Кущенкова (Kulikov), Олег Бородулин (TV Media Advertising Agency), Чингиз Нарынов (Citylab Production Studio). Они обсудили острые вопросы об актуальном развитии и правильном применении медийных инструментов на примерах из опыта своих компаний, поговорили о креативной составляющей в продакшен и ответили на вопросы из зала.

Генеральный директор TV Media service Назар Манасбеков анонсировал запуск первой видеорекламной сети в Кыргызстане, которая включает в себя большое количество местных сайтов: 24.kg, Super.kg, Akchabar.kg, Reporter.kg. Теперь рекламодатели могут размещать свои материалы в одном «окне» — через TV Media service. Удобный сервис позволяет в том числе определять количество показов каждому зрителю и оплачивать каждое отображение рекламы.

Отмечается, что мероприятие посетили более 100 гостей: директора по маркетингу крупнейших компаний Кыргызстана, представители рекламных агентств, телеканалов и СМИ.