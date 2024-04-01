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Власть

В Кыргызстане запретят рекламу гадалок и экстрасенсов. Комитет ЖК одобрил закон

Комитет Жогорку Кенеша по социальной политике сегодня рассмотрел и одобрил законопроект «О внесении изменения в Закон «О рекламе» в первом чтении.

25 депутатов парламента инициировали документ.

Один из инициаторов депутат Марлен Маматалиев отметил, что законопроект разработан, чтобы прекратить манипулировать сознанием граждан теми, кто предоставляет услуги в сфере оккультной магии и предлагает решить проблемы людей с целью извлечь выгоду. 

По его словам, граждане, находящиеся в трудной жизненной позиции, зачастую обращаются к так называемым экстрасенсам и колдунам, которые гарантируют им при помощи своих сверхъестественных способностей полное избавление от проблем. Страдают граждане, обратившиеся к таким мошенникам.

«Человек в отчаянии готов поверить любому, кто пообещает устранить все проблемы. На этих чувствах и играют так называемые маги и экстрасенсы. Они имеют большой опыт в манипулировании сознанием людей. Печально наблюдать, что в наш век высоких технологий и научного прогресса много граждан попадают на уловки так называемых экстрасенсов и магов», — говорится в справке-обосновании к законопроекту.

Согласно статье 16 Закона «О рекламе», есть отдельные виды товаров, реклама которых влечет за собой ответственность по Кодексу о правонарушениях. Однако в этих законах нет части об оккультных и магических услугах.

«Внесенные дополнения позволят запретить рекламировать мошеннические услуги в информационном пространстве», — добавил Марлен Маматалиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/290404/
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