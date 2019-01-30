Выборы члена наблюдательного совета ОТРК. Вице-спикер не справилась с задачей

Депутаты раскритиковали вице-спикера Жогорку Кенеша Аиду Касымалиеву за ошибку на заседании по выборам члена наблюдательного совета ОТРК.

По словам нардепа Асылбека Жээнбекова, спикер Дастан Джумабеков не должен был поручать Аиде Касымалиевой вести заседание. «Она должна учиться. Нынешний вопрос касается того, что вы пока не умеете делать», — сказал он вице-спикеру.

Депутат Сайдулла Нышанов поддержал Аиду Касымалиеву. «Никто не рождался спикером или вице-спикером. Всему нужно учиться. Аида Касымалиева новичок в этом деле. Споры возникли из-за двух вице-спикеров», — отметил он.

После долгих споров депутаты отменили все ранее принятые решения и заново обсуждают, как голосовать по наблюдательному совету ОТРК.