15:55
USD 69.85
EUR 79.65
RUB 1.06
Власть

В вопросе с Бишкекглавархитектурой правительство нарушило ряд законов

Правительство Кыргызстана изменило структуру мэрии Бишкека без согласия городского кенеша. Об этом 24.kg заявила депутат БГК Наталья Кулматова.

По ее словам, постановление правительства от 18 октября 2018 года о передаче МП «Бишкекглавархитектура» на баланс Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства нарушает ряд нормативных актов.

«Это противоречит законам «О местном самоуправлении» и «О правительстве КР», где говорится, что правительство решает вопросы государственного управления за исключением входящих в компетенцию Жогорку Кенеша, судов и местного самоуправления. Постановление приняли без согласия городского кенеша. Поэтому мы предлагаем правительству провести слушания по этому вопросу с депутатами Бишкекского горкенеша», — сообщила она.

«Здесь и большой имущественный вопрос. Как известно, на работу и собственность Бишкекглавархитектуры распространяется Закон «О муниципальной собственности», — отметила Наталья Кулматова.

Восемнадцатого октября 2018 года правительство признало недействительным постановление от 1 июля 2015 года по которому Бишкекглавархитектуру вывели из Госстроя, создав муниципальное предприятие.
Ссылка:
просмотров: 199
Версия для печати
Материалы по теме
Архитекторы уверены, что Бишкекглавархитектура не оправдала себя
Передачу Бишкекглавархитектуры Госстрою обсуждают депутаты БГК
Бишкекглавархитектура возвращается в ведение Госстроя
Бишкекглавархитектура: Реконструкция кафе «Байсуу» законна
Церковь в 12-м микрорайоне могут сохранить. Ответ Бишкекглавархитектуры
Бишкек пешеходный. Какие улицы могут закрыть для машин
В мэрии Бишкека незаконно выдали документы на строительство многоэтажки
Как отстоять свой двор от захвата. Опыт жильцов
Пьющие архитекторы Бишкека. Четырех человек уволили, семерым объявили выговор
Прокуратура возбудила уголовные дела на сотрудников Бишкекглавархитектуры и МЧС
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков о&nbsp;семье и&nbsp;традициях. Эксклюзивное интервью Сооронбай Жээнбеков о семье и традициях. Эксклюзивное интервью
Эксклюзивное интервью Сооронбая Жээнбекова. Часть&nbsp;II Эксклюзивное интервью Сооронбая Жээнбекова. Часть II
Атамбаев сделал харакири. Реакция людей на&nbsp;интервью экс-президента Кыргызстана Атамбаев сделал харакири. Реакция людей на интервью экс-президента Кыргызстана
Мэр города&nbsp;Ош является гражданином России Мэр города Ош является гражданином России
Бизнес
Смог над городом. Где можно заправить машину экологичным топливом Смог над городом. Где можно заправить машину экологичным топливом
Групповой этап Лиги чемпионов на&nbsp;Mega iTV Групповой этап Лиги чемпионов на Mega iTV
Награждение победителей финального этапа акции &laquo;ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!&raquo; Награждение победителей финального этапа акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!»
Спешите! Осталось три недели до&nbsp;конца акции &laquo;Год подарков&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Спешите! Осталось три недели до конца акции «Год подарков» от «Бакай Банка»