В вопросе с Бишкекглавархитектурой правительство нарушило ряд законов

Правительство Кыргызстана изменило структуру мэрии Бишкека без согласия городского кенеша. Об этом 24.kg заявила депутат БГК Наталья Кулматова.

По ее словам, постановление правительства от 18 октября 2018 года о передаче МП «Бишкекглавархитектура» на баланс Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства нарушает ряд нормативных актов.

«Это противоречит законам «О местном самоуправлении» и «О правительстве КР», где говорится, что правительство решает вопросы государственного управления за исключением входящих в компетенцию Жогорку Кенеша, судов и местного самоуправления. Постановление приняли без согласия городского кенеша. Поэтому мы предлагаем правительству провести слушания по этому вопросу с депутатами Бишкекского горкенеша», — сообщила она.

«Здесь и большой имущественный вопрос. Как известно, на работу и собственность Бишкекглавархитектуры распространяется Закон «О муниципальной собственности», — отметила Наталья Кулматова.

Восемнадцатого октября 2018 года правительство признало недействительным постановление от 1 июля 2015 года по которому Бишкекглавархитектуру вывели из Госстроя, создав муниципальное предприятие.