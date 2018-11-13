Депутаты поддержали кандидатуру Ибрагима Жунусова в качества посла в Узбекистане

Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности одобрил кандидатуру Ибрагима Жунусова на должность посла Кыргызстана в Узбекистане. Решение приняли сегодня.

Ибрагим Жунусов отметил, что сразу согласился на предложение МИД работать в Ташкенте.

«Когда мне предложили Узбекистан, сразу дал согласие. Я знаю традиции этой страны, проблемы между нашими странами мне знакомы», — рассказал он.

Ибрагим Жунусов занимает пост посла Кыргызстана в Турции с сентября 2014 года.

Предыдущего посла Кыргызстана в Узбекистане Данияра Сыдыкова 5 марта назначили заведующим отделом внешней политики аппарата президента.