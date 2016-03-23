Правительство Кыргызстана окажет всяческое содействие организаторам акции «Бессмертный полк Кыргызстан». Об этом стало известно на встрече представителей общественного штаба с вице-премьером Гульмирой Кудайбердиевой.

В ходе обсуждения опыта проведения акции в прошлые годы и существующих планов к 9 мая 2016 года достигнута договоренность о необходимой организационной поддержке акции со стороны правительства.

Акция, посвященная памяти участников Великой Отечественной войны, пройдет 9 мая сразу в нескольких крупных городах и столице Кыргызстана. В ней примут участие несколько тысяч человек. Предполагается, что маршрут пройдет от Южных ворот до площади Победы и закончится минутой молчания. На время шествия колонны частично перекроют движение по улице Абдрахманова. Сейчас прорабатываются вопросы безопасности на всем пути следования колонны и другие организационные вопросы.