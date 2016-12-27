В Казахстане за критику президента России осудили бизнесмена

В Казахстане на три года осудили бизнесмена за критику Владимира Путина в Фейсбуке. Об этом сообщает информационное агентство «Фергана».

В Актобе (Западный Казахстан) 46-летний бизнесмен и общественник Санат Досов высказал критику в адрес президента России. Досов известен тем, что в 2003-м стал лучшим предпринимателем года и был председателем общественного объединения «Ихтияр», которое работало с мусульманами.

На своей странице в Фейсбуке Санат Досов неоднократно публиковал критические высказывания о личности и политическом курсе Путина. Также бизнесмен негативно отзывался о представителях русской национальности.

«Некий житель Семея завел с Досовым дружбу в Фейсбуке, затем вступил с ним в полемику. В июле 2016 года пожаловался на действия Саната Досова министру внутренних дел Казахстана. В итоге бизнесмена обвинили по части 1 статьи 174 («Умышленные действия, направленные на возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни, на оскорбление национальной чести с использованием сетей телекоммуникаций») УК Казахстана», - говорится в сообщении.

Санат Досов признал, что часть размещенных на его странице записей действительно принадлежит ему, но к некоторым он не имеет никакого отношения. Он утверждал, что его страницу кто-то взломал. Бизнесмен признал вину и раскаялся. Он просил суд не лишать его свободы, так как на иждивении у него шесть детей, четверо из которых - несовершеннолетние.

«Его адвокат не согласен с приговором и намерен его обжаловать, утверждая, что в действиях Саната Досова нет криминала. В последнее время в Казахстане участились процессы против интернет-пользователей, почти в каждом из них фигурирует статья 174», - пишет «Фергана».