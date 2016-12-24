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Центральная Азия

Алмазбек Атамбаев возложил цветы к могиле первого президента Узбекистана

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев прибыл сегодня, 24 декабря, с рабочим визитом в Узбекистан.

В аэропорту города Самарканда его встретил заместитель премьер-министра РУз, министр здравоохранения Адхам Икрамов.

После приветствия и совместного фотографирования главы двух государств  прибыли к мавзолею «Шахи Зинда», где Алмазбек Атамбаев со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым возложили цветы к могиле первого президента РУз Ислама Каримова.

Ислам Каримов скончался 2 сентября на 79-м году жизни от инсульта. Главу Узбекистана госпитализировали 28 августа. С этого момента он находился в коме. Слухи о том, что Ислам Каримов умер, распространялись еще с 29 августа, но официальный Ташкент подтвердил их 2 сентября 2016 года.
Ссылка: https://24.kg/tsentralnaja_azija/42295/
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