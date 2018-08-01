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Техноблог

Эксперты назвали пятерку самых надежных и практичных внедорожников

Фото © Pixabay/WikimediaImages. Лидер рейтинга Cadillac Escalade

Эксперты специализированного издания CarsWeek составили рейтинг самых надежных и практичных внедорожников. Об этом сообщил Life.

Рейтинг составляли на основе статистики сервисных центров по обращениям клиентов.

Самым надежным и практичным внедорожником назвали Cadillac Escalade. Он оснащен двигателем объемом 6,2 литра с мощностью до 402 лошадиных сил. Единственным минусом эксперты называют цену — от 5 миллионов сомов за новый автомобиль.

Следом идет пикап Chevrolet Silverado. Его основными плюсами назвали мощный двигатель, надежную подвеску и цену — от 3,4 миллиона сомов.

Тройку лидеров замкнул Nissan Navara. Одним из его минусов эксперты назвали то, что данная модель отсутствует на рынке стран СНГ с 2015 года.

Замкнули пятерку лидеров рейтинга — Toyota Land Cruiser и Mitsubishi L200.
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