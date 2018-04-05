«Кенгурятник», фары, шноркель. В ГУОБДД нашли новый источник штрафов

Правительство Кыргызстана радостно отчиталось, что переименование патрульной милиции в ГУОБДД и новая система работы дает результаты — сокращается число ДТП. А вот автовладельцы методам работы ГУОБДД не особо рады.

Виноват в любом случае

Новыми жертвами рьяной работы ГУОБДД стали владельцы внедорожников и минивэнов повышенной проходимости. Все они в одночасье с легкой руки стали нарушителями. Причина — установленное на машинах оборудование.

«Я купил автомобиль Mitsubishi Delica три года назад. Когда переоформлял ее, спрашивал в ГРС, все ли в порядке, не нужно ли ставить отметки в техпаспорте о дополнительном оборудовании. Специалисты осмотрели машину и сказали, что все нормально. Но недавно меня остановили сотрудники ГУОБДД на посту по дороге в аэропорт «Манас» и сказали, что у меня должна быть отметка в техпаспорте о «кенгурятнике» и противотуманных фарах. Показали книжку, в которой написано, что на такое оборудование даже заводского производства нужна отметка. После долгих переговоров меня отпустили, но сказали, что в следующий раз обязательно «оформят», — сообщил ИА «24.kg» читатель.

Можно было бы списать такую «любовь» к дополнительному оборудованию на отдельный пост. Читатели не раз жаловались, что именно здесь сотрудники ГУОББ особо тщательно ищут недостатки у автолюбителей. Да и в ГРС подтвердили, что на заводское оборудование отметок не ставится.

Но через неделю по той же причине остановили и меня, но уже в Панфиловском районе Чуйской области.

Диалог получился интересным:

— У вас должна быть отметка о «кенгурятнике» и противотуманных фарах в техпаспорте, — сообщил сотрудник ГУОБДД.

— У нас все заводское. Ничего кустарного нет.

— Ну и что. Видите книжку. В ней четко написано, что все равно должна быть отметка, — ответили мне, показывая небольшую брошюрку.

— А откуда книжка взялась? Это разве официальный документ?

— Нам ее начальство свыше спустило. Мы сами же не будем придумывать, — признался сотрудник ГУОБДД.

Филькина грамота вместо законов

Большому количеству вопросов и просьбе сфотографировать книжечку сотрудники ГУОБДД удивились. Пришлось признаться, где работаю. Желание оштрафовать за незаконно установленное оборудование у инспекторов пропало, но загадочную книгу сфотографировать они позволили. И здесь началось самое интересное.

Основанием для требования отметки в техпаспорте об установке дополнительного оборудования стала памятка сотрудника ОБДД.

В брошюре указано: если на автомобиле установлены багажник, «кенгурятник», лестница, силовой бампер заводского или кустарного производства, лебедка, то должна быть отметка в техпаспорте. За нарушение предусмотрен штраф, согласно части 1 статьи 228 Кодекса об административной ответственности. Вроде все выглядит пристойно.

Но в указанной статье Административного кодекса нет упоминания о заводском оборудовании на машине. Частью 1 статьи 228 Административного кодекса предусмотрено, что за «управление водителями транспортными средствами, переоборудованными без соответствующего разрешения или с самовольно установленными специальными звуковыми, световыми сигналами», грозит штраф в 2 тысячи сомов.

Что скажут автовладельцу?

После общения с инспекторами все-таки возникли сомнения: а вдруг и правда надо ставить печать. Муж отправился в ГРС и ГУОБДД ставить печать о «кенгурятнике» и противотуманках. В Департаменте регистрации транспортных средств и водительского состава ГРС ему ответили, что отметку в техпаспорте сделать не могут. Она ставится только на оборудование кустарного производства. Посоветовали обратиться в отдел технического надзора ГУОБДД.

Пока муж ждал начальника отдела, майора милиции Мирлана Боенова, решил еще раз изучить заводские характеристики автомобиля. Оказалось, все действительно заводское.

«Когда зашел к начальнику отдела технического надзора, то стало понятно, что я не первый с такими жалобами. Меня спросили год выпуска машины и предложили на картинке в Интернете показать, какой именно «кенгурятник» у меня стоит. Я показал, в ответ услышал, что отметки в техпаспорте не надо», — рассказал муж.

Неясным осталось одно: как доказать, что все действительно законно. Никакой справки ему не дали, а предложили только не соглашаться на штраф и в случае чего писать заявление.

Как ответят журналисту?

Выяснять детали решила профессионально. Для начала обратились в ГРС. Главный специалист отдела организации и контроля регистрации водительского состава ДРТС при регистрационной службе Адилбек Рыскелдиев рассказал, в каких случаях ставится отметка о внесении изменений в конструкцию автомобиля.

«Если владелец транспортного средства желает переоборудовать его или поставить газовое оборудование, то надо обратиться с заявлением в ГУОБДД. Там собирают комиссию, которая разрешает или нет. Если разрешение получено, то человек ставит необходимое оборудование, потом проходит обследование и получает справку ГУОБДД. С ней он обращается в ГРС, и мы ставим печать об установке дополнительного оборудования. На заводское оборудование отметки не ставят», — рассказал Адилбек Рыскелдиев.

За другими подробностями специалист предложил обратиться в отдел технического надзора ГУОБДД. Его начальник Мирлан Боенов рассказал ИА «24.kg», что факт покупки машины с «кенгурятником» или другими оборудованием совсем не означает, что оно заводское.

Около 80-90 процентов оборудования, которое установлено на отечественных машинах, — кустарного производства. Мирлан Боенов

«Все оборудование из металла, которое установлено на машине, — это уже тюнинг. Автовладельцы должны знать, что считается заводским оборудованием, а что — кустарным. Если сомневаются, могут обратиться к нам. Мы осмотрим машину и точно скажем, нужна отметка или нет», — прокомментировал Мирлан Боенов.

Что касается освещения, то на внедорожниках или минивэнах повышенной проходимости разрешена установка не более двух противотуманных фар без особой отметки в техпаспорте. Третью фару придется регистрировать. Находиться противотуманки должны не выше уровня обычных фар.

«LED-балки или так называемые люстры на машинах категорически запрещены. На них мы даже не дадим разрешения. Это запрещено техническим регламентом. Что касается багажников, то рейлинги и различные прищепки для лыж и сноубордов — это не багажник. Ставить отметку о них не надо. А вот на багажники, у которых есть борта по краям, надо обязательно получить разрешение в ГУОБДД», — подчеркнул специалист.

Если на машине есть шноркель — впускная труба автомобильного двигателя, выведенная на уровень крыши автомобиля или выше, надо получить разрешение в ГУОБДД и поставить отметку в техпаспорте.

Открытым остался вопрос, как доказать сотруднику ГУОБДД, что оборудование заводское. Справки об этом не дают, а вот штраф выписать могут.

«Есть такие инспекторы, которые специально придираются. Мы уже устали им объяснять. Думаю, автолюбителям не стоит ругаться. Если хотят «оформить», пусть оформляют. Можно обратиться с заявлением к нам, будем разбираться. Если инспекторы не правы, их оштрафуют. К тому же остается возможность обратиться в суд», — единственное, что смог посоветовать Мирлан Боенов.