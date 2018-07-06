Citroen сделал очки от укачивания, собщил hi-tech.mail.ru.

В белой пластиковой оправе очков находятся четыре кольца, наполненные синей жидкостью, которая, как сообщил производитель, движется по фронтальной и сагиттальной осям — влево-вправо и вперед-назад — и создает искусственный горизонт, что, в свою очередь, позволяет разрешить конфликт между органами чувств, приводящий к возникновению неприятных ощущений в транспорте.

По словам разработчиков, очки Seetroen способны устранить симптомы всего за 10 минут и справляются в 95 процентах случаев.

Стоят очки, как указала компания, 99 евро.