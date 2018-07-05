Ученые создали сканер пальца, распознающий смерть владельца смартфона‍

В Южной Корее специалисты Национального института науки и технологий Ульсана создали для смартфонов уникальный сканер отпечатка пальца. Особенностью датчика является способность распознавать состояние владельца гаджета, включая его смерть.

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Дактилоскопический сканер может определять не только отпечаток пальца, но и температуру тела хозяина. Показателя в 30-45°C ему будет достаточно для разблокировки смартфона. Сделать это не удастся, если температура выйдет за рамки этих значений, ведь при иных люди не живут.

Технология южнокорейских разработчиков призвана повысить надежность сканера отпечатка. Она защитит смартфон от разблокировки другими лицами в случае смерти владельца, определяя, пользуется гаджетом хозяин или в него пытаются забраться, используя муляж пальца.