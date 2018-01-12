Первый в мире смартфон со сканером отпечатков в дисплее представлен официально

На международной выставке CES 2018, которая проходит в Лас-Вегасе, представили прототип смартфона, имеющего встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев. Разработчик — китайская компания Vivo. Новый гаджет опробовали сотрудники издания The Verge.

Китайцы использовали недавно анонсированный оптический датчик Synaptics, который находится в разработке несколько лет. Он способен сканировать отпечаток пальца через OLED-дисплей (ЖК-экран в этом случае не подходит).

Вероятно, это та же технология, которая использовалась в ходе сотрудничества Synaptics и Samsung при разработке Galaxy S8 в 2017 году. Однако в смартфоне от Samsung она пока так и не реализована.

Представленный на выставке смартфон Vivo имеет 6-дюймовый экран, на котором подсвечивается область, где расположен датчик. В остальном система аутентификации пользователя не отличается от привычных вариантов, когда сканер расположен на кнопке или в задней части экрана.