09:00
USD 68.07
EUR 79.14
RUB 1.08
Техноблог

Телефон для бедных. Бюджетную версию Mi 8 со сканером лица выпустит Xiaomi

На рынок будет выпущена особая версия телефона Mi 8. Предназначена она, как пишет издание GizChina, специально «для бедных».

Как стало известно китайским журналистам, компания-производитель готовит к массовому старту продаж новое мобильное устройство. Оно будет представлять собой немного урезанную версию Xiaomi Mi 8.

Самую простую версию телефона оснастят 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной флеш-памяти, что позволит снизить ценник на нее до $360. Озвученная стоимость — лишь предположение, однако эта цифра гарантированно будет ниже $400.

По сути, объем оперативной памяти станет единственным отличием обычной версии телефона от упрощенной, разрабатываемой «для бедных».

Смартфон Xiaomi Mi 8 — по крайне мере, в классической модификации — нельзя назвать дорогим, однако вскоре он станет еще доступнее, что сделает его интереснее для покупателей с ограниченным бюджетом. Отдав совсем небольшую — по меркам флагманов — сумму денег, человек получит телефон топового уровня, способный делать фото на уровне iPhone X и даже лучше.

Сократившийся объем оперативной памяти не скажется на общей производительности телефона, оснащенного 8-ядерным чипом Qualcomm Snapdragon 845 с частотой 2,8 ГГц, однако это негативно повлияет на возможности мобильного устройства. В частности, оно не сможет держать одновременно запущенными так много приложений или вкладок в браузере, как модели с 6 ГБ и 8 ГБ. Впрочем, покупатель должен понимать, что ради экономии чем-то придется пожертвовать, и ОЗУ — это именно такая вещь.
Ссылка:
просмотров: 2625
Версия для печати
Материалы по теме
Беспилотник побил рекорд продолжительности полета
Самый популярный смартфон на родине Xiaomi и Huawei — iPhone X
Huawei привезла в Россию наушники в стиле AirPods
Chrome теперь считает http-сайты небезопасными
В Сеть попали секретные инструкции Apple по ремонту смартфона iPhone X‍
Samsung начинает выпуск первого в мире 146-дюймового MicroLED-телевизора
Торговые войны. Google намерен сделать Android платным для всех
Самые опасные приложения для смартфонов назвали эксперты. Кто лидирует?
Как приучить ребенка чистить зубы? В компании популярных гаджетов Xiaomi знают
В WhatsApp появятся стикеры
Популярные новости
В&nbsp;Сети появился новый вид мошенничества для любителей порносайтов В Сети появился новый вид мошенничества для любителей порносайтов
Торговые войны. Google намерен сделать Android платным для всех Торговые войны. Google намерен сделать Android платным для всех
Samsung начинает выпуск первого в&nbsp;мире 146-дюймового MicroLED-телевизора Samsung начинает выпуск первого в мире 146-дюймового MicroLED-телевизора
В&nbsp;Сеть попали секретные инструкции Apple по&nbsp;ремонту смартфона iPhone X‍ В Сеть попали секретные инструкции Apple по ремонту смартфона iPhone X‍
Бизнес
БТА Банк и&nbsp;AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об&nbsp;исламском банкинге БТА Банк и AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об исламском банкинге
MegaCom: роуминг в&nbsp;Узбекистане стал еще выгоднее MegaCom: роуминг в Узбекистане стал еще выгоднее
10&nbsp;историй успешных женщин &laquo;Бакай Банка&raquo;: красавица, начальник и&nbsp;волонтер 10 историй успешных женщин «Бакай Банка»: красавица, начальник и волонтер
ЗАО &laquo;Южно-Кыргызский цемент&raquo;: Экология&nbsp;&mdash; это основа чистоты нашей природы ЗАО «Южно-Кыргызский цемент»: Экология — это основа чистоты нашей природы