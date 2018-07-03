Телефон для бедных. Бюджетную версию Mi 8 со сканером лица выпустит Xiaomi

На рынок будет выпущена особая версия телефона Mi 8. Предназначена она, как пишет издание GizChina, специально «для бедных».

Как стало известно китайским журналистам, компания-производитель готовит к массовому старту продаж новое мобильное устройство. Оно будет представлять собой немного урезанную версию Xiaomi Mi 8.

Самую простую версию телефона оснастят 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной флеш-памяти, что позволит снизить ценник на нее до $360. Озвученная стоимость — лишь предположение, однако эта цифра гарантированно будет ниже $400.

По сути, объем оперативной памяти станет единственным отличием обычной версии телефона от упрощенной, разрабатываемой «для бедных».

Смартфон Xiaomi Mi 8 — по крайне мере, в классической модификации — нельзя назвать дорогим, однако вскоре он станет еще доступнее, что сделает его интереснее для покупателей с ограниченным бюджетом. Отдав совсем небольшую — по меркам флагманов — сумму денег, человек получит телефон топового уровня, способный делать фото на уровне iPhone X и даже лучше.

Сократившийся объем оперативной памяти не скажется на общей производительности телефона, оснащенного 8-ядерным чипом Qualcomm Snapdragon 845 с частотой 2,8 ГГц, однако это негативно повлияет на возможности мобильного устройства. В частности, оно не сможет держать одновременно запущенными так много приложений или вкладок в браузере, как модели с 6 ГБ и 8 ГБ. Впрочем, покупатель должен понимать, что ради экономии чем-то придется пожертвовать, и ОЗУ — это именно такая вещь.