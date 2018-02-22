«Умная» одежда. Например, носки, которые нельзя потерять

Современные технологии позволяют создавать не только новые смартфоны раз в год, но и «умную» одежду. Hi-Tech Mail.Ru продолжает показывать примеры необычного применения технологий в обычных вещах.
Области применения таких вещей ограничиваются только фантазией создателей.
1The Twitter Dress
Платье со множеством светодиодов и подключением к Интернету. На показе мод на платье выводили твиты по хэштегу.
2The Smart Fit
В рукаве пиджака спрятан NFC-чип, в который можно, например, «зашить» свои контакты и делиться ими с другими касанием.
3Smart Sock 2
Детские носочки следят за частотой сердечных сокращений и уровнем кислорода ребенка.
4«Живая» одежда
Три элемента украшения — это маленькие роботы, которые двигаются.
5Кроссовки Shiftwear
На них есть дисплей, на который можно выводить любой рисунок.
6Купальник Neviano
Специальные датчики синхронизируются со смартфоном и сообщают, когда пора перестать загорать.
7«Умная» куртка
Позволяет управлять смартфоном хлопками или поглаживанием рукава.
8«Умные» носки
Они собирают данные о скорости и темпе бега, потраченных калориях и записывают их на смартфон.
9Перчатка-гарнитура
В нее спрятали небольшой динамик и микрофон.
10«Умная» футболка для заботливых
Она определяет, когда человек волнуется или в стрессе, и отправляет уведомление на смартфон партнеру.
11Носки Blacksocks
Специальное устройство позволяет определить, принадлежат ли эти два носка одной паре, сколько раз их стирали и когда они были произведены.