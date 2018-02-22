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Техноблог

«Умная» одежда. Например, носки, которые нельзя потерять

Современные технологии позволяют создавать не только новые смартфоны раз в год, но и «умную» одежду. Hi-Tech Mail.Ru продолжает показывать примеры необычного применения технологий в обычных вещах.

Области применения таких вещей ограничиваются только фантазией создателей.

1The Twitter Dress


Платье со множеством светодиодов и подключением к Интернету. На показе мод на платье выводили твиты по хэштегу.

2The Smart Fit

В рукаве пиджака спрятан NFC-чип, в который можно, например, «зашить» свои контакты и делиться ими с другими касанием.

3Smart Sock 2

Детские носочки следят за частотой сердечных сокращений и уровнем кислорода ребенка.

4«Живая» одежда

Три элемента украшения — это маленькие роботы, которые двигаются.

5Кроссовки Shiftwear

На них есть дисплей, на который можно выводить любой рисунок.

6Купальник Neviano

Специальные датчики синхронизируются со смартфоном и сообщают, когда пора перестать загорать.

7«Умная» куртка


Позволяет управлять смартфоном хлопками или поглаживанием рукава.

8«Умные» носки

Они собирают данные о скорости и темпе бега, потраченных калориях и записывают их на смартфон.

9Перчатка-гарнитура

В нее спрятали небольшой динамик и микрофон.

10«Умная» футболка для заботливых

Она определяет, когда человек волнуется или в стрессе, и отправляет уведомление на смартфон партнеру.

11Носки Blacksocks

Специальное устройство позволяет определить, принадлежат ли эти два носка одной паре, сколько раз их стирали и когда они были произведены.
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