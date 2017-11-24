«Одноклассники» запускают акцию в поддержку кампании против гендерного насилия

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с «ООН-женщины» на один день запускают акцию в рамках глобальной кампании против гендерного насилия. В приложении для прямых трансляций OK Live 25 ноября появится возможность анонимного выхода в эфир, сообщил ТАСС.

Пользователи смогут поделиться своей историей или же рассказать, например, о том, как они борются с насилием в отношении женщин и девочек. Как отметили в «Одноклассниках», так каждая девушка получит возможность анонимно рассказать о проблемах, с которыми она сталкивалась в этой связи, и получить поддержку других пользователей соцсети.

Создать анонимный стрим в рамках акции можно при использовании хештега #япротивнасилия в приложении OK Live.

Эфир будет автоматически привязан к специальному профилю в соцсети. Кроме того, будет применен специальный фильтр, который скроет автора и изменит его голос.

Поводом для акции стал Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Она проводится в поддержку кампании «16 дней активных действий против гендерного насилия». «Одноклассники» — эксклюзивный партнер акции в России и на территории СНГ.

«ООН-женщины» — структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.