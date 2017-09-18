Новый крайне опасный вирус за 10 секунд поражает телефоны через Bluetooth

Специалисты компании Armis Labs обнаружили новый вирус, который способен заражать смартфоны и другие устройства с включенным Bluetooth за десять секунд. Об этом сообщил Life.
Как отмечается, новый способ взлома, получивший название BlueBorne, может нанести такой же ущерб, как и вирус WannaCry, который заразил около 300 тысяч компьютеров по всему миру и принес потери в $1 миллиард.
Опасность в том, что Bluetooth-вирус действует незаметно для пользователя и может распространяться самостоятельно на находящиеся рядом устройства.
Крупнейшие производители операционных систем уже занялись устранением уязвимости. В Apple заявили, что он не угрожает устройствам на iOS 10 или более новых версий, в Windows выпустили обновление в июле, а в Google — в августе, однако его установка может занять некоторое время.
Большую опасность взломщик представляет для Linux, так как на ее платформе работает множество устройств (например, телевизоры), которые или не получают обновления, или делают это слишком редко.