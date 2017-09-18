Новый крайне опасный вирус за 10 секунд поражает телефоны через Bluetooth

Специалисты компании Armis Labs обнаружили новый вирус, который способен заражать смартфоны и другие устройства с включенным Bluetooth за десять секунд. Об этом сообщил Life.

Как отмечается, новый способ взлома, получивший название BlueBorne, может нанести такой же ущерб, как и вирус WannaCry, который заразил около 300 тысяч компьютеров по всему миру и принес потери в $1 миллиард.

Опасность в том, что Bluetooth-вирус действует незаметно для пользователя и может распространяться самостоятельно на находящиеся рядом устройства.

Крупнейшие производители операционных систем уже занялись устранением уязвимости. В Apple заявили, что он не угрожает устройствам на iOS 10 или более новых версий, в Windows выпустили обновление в июле, а в Google — в августе, однако его установка может занять некоторое время.

​Большую опасность взломщик представляет для Linux, так как на ее платформе работает множество устройств (например, телевизоры), которые или не получают обновления, или делают это слишком редко.