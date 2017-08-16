19:30
+23
USD 68.74
EUR 80.81
RUB 1.15
Техноблог

Ученые изобрели «умную» жевачку, которая сообщит, что пора к стоматологу

Ученые из университета Вюрцбурга в Германии изобрели жевательную резинку, которая подскажет о воспалении в полости рта и необходимости обратиться к врачу.

Как оказалось, разработчики новинки добавили в состав резинки специальный компонент, который реагирует на ферменты, выделяющиеся при воспалении. При их взаимодействии во рту жующего человека немедленно появится горький вкус, пишет ТАСС.

Несмотря на то, что разработка кажется довольно странной, она незаменима для людей с зубными имплантами.

По словам доктора Лоренца Майнеля, профессора кафедры фармацевтической технологии и биофармацевтики Вюрцбургского университета, из-за несовершенной технологии имплантации протезов во рту таких пациентов нет «живых» нервов, которые бы могли подсказывать о воспалении. И именно поэтому новая технология поможет им сохранять здоровье.
Ссылка:
просмотров: 140
Версия для печати
Популярные новости
Nokia&nbsp;8. Что известно о&nbsp;новом флагмане Nokia 8. Что известно о новом флагмане
Стали известны самые &laquo;тяжелые&raquo; приложения для Android Стали известны самые «тяжелые» приложения для Android
Хакер из&nbsp;России разгадал принцип работы автоматов в&nbsp;казино Хакер из России разгадал принцип работы автоматов в казино
Ulefone Armor 2&nbsp;&mdash; новый &laquo;неубиваемый&raquo; смартфон Ulefone Armor 2 — новый «неубиваемый» смартфон
Бизнес
Интернет-роуминг в&nbsp;Китае&nbsp;&mdash; больше возможностей для общения от&nbsp;MegaCom Интернет-роуминг в Китае — больше возможностей для общения от MegaCom
Консультанты мобильного оператора&nbsp;О! на&nbsp;связи круглосуточно Консультанты мобильного оператора О! на связи круглосуточно
Лучше связь, выше скорость мобильного Интернета от&nbsp;мобильного оператора&nbsp;О! Лучше связь, выше скорость мобильного Интернета от мобильного оператора О!
&laquo;Безлимитный&nbsp;4G&raquo; от&nbsp;MegaCom: живи на&nbsp;максимальной скорости! «Безлимитный 4G» от MegaCom: живи на максимальной скорости!