Ученые изобрели «умную» жевачку, которая сообщит, что пора к стоматологу

Ученые из университета Вюрцбурга в Германии изобрели жевательную резинку, которая подскажет о воспалении в полости рта и необходимости обратиться к врачу.

Как оказалось, разработчики новинки добавили в состав резинки специальный компонент, который реагирует на ферменты, выделяющиеся при воспалении. При их взаимодействии во рту жующего человека немедленно появится горький вкус, пишет ТАСС.

Несмотря на то, что разработка кажется довольно странной, она незаменима для людей с зубными имплантами.

По словам доктора Лоренца Майнеля, профессора кафедры фармацевтической технологии и биофармацевтики Вюрцбургского университета, из-за несовершенной технологии имплантации протезов во рту таких пациентов нет «живых» нервов, которые бы могли подсказывать о воспалении. И именно поэтому новая технология поможет им сохранять здоровье.