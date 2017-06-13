21:11
+28
USD 69.61
EUR 79.32
RUB 1.15
Техноблог

Во Франции мотоцикл проехал несколько километров без водителя

Французский байкер попал в ДТП и упал на дорогу, однако его мотоцикл продолжил движение и проехал несколько километров самостоятельно, прежде чем его остановил патруль. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на газету Le Parisien.

Инцидент произошел на трассе A4, неподалеку от города Мезон-Альфор. Мотоциклист столкнулся с автомобилем и выпал из сиденья. Его отвезли его в больницу.

Оставшийся без водителя мотоцикл сняли на видео и выложили в сеть удивленные очевидцы. Так как на транспортном средстве не было следов аварии, пользователи соцсетей ломали голову, каким образом байк оказался на дороге. Кто-то даже предположил, что мотоциклом управляет «призрачный гонщик».
Ссылка:
просмотров: 1053
Версия для печати
Материалы по теме
Уникальный мотоцикл, который ездит на водорослях, разработали в Дании
Популярные новости
iPhone 8 станет зеркальным iPhone 8 станет зеркальным
Caviar запускает титановый Nokia 3310 с&nbsp;Путиным и&nbsp;Трампом Caviar запускает титановый Nokia 3310 с Путиным и Трампом
Apple выпустит три iPhone с&nbsp;OLED-дисплеем в&nbsp;2018 году Apple выпустит три iPhone с OLED-дисплеем в 2018 году
Чат-бот Microsoft обошел запрет и&nbsp;начал обсуждать Коран Чат-бот Microsoft обошел запрет и начал обсуждать Коран
Бизнес
БТА Банк работает напрямую с&nbsp;Международной системой денежных переводов RIA БТА Банк работает напрямую с Международной системой денежных переводов RIA
Рейтинг O!Store: TOP-5 самых популярных смартфонов среди кыргызстанцев Рейтинг O!Store: TOP-5 самых популярных смартфонов среди кыргызстанцев
Победителей викторины &laquo;Счастливые SMS&raquo; от&nbsp;MegaCom все больше! Победителей викторины «Счастливые SMS» от MegaCom все больше!
Тысячи бесплатных онлайн-игр ждут вас на&nbsp;новом портале &laquo;ИгрО!тека&raquo; Тысячи бесплатных онлайн-игр ждут вас на новом портале «ИгрО!тека»