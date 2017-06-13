Во Франции мотоцикл проехал несколько километров без водителя

Французский байкер попал в ДТП и упал на дорогу, однако его мотоцикл продолжил движение и проехал несколько километров самостоятельно, прежде чем его остановил патруль. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на газету Le Parisien.

Инцидент произошел на трассе A4, неподалеку от города Мезон-Альфор. Мотоциклист столкнулся с автомобилем и выпал из сиденья. Его отвезли его в больницу.

Оставшийся без водителя мотоцикл сняли на видео и выложили в сеть удивленные очевидцы. Так как на транспортном средстве не было следов аварии, пользователи соцсетей ломали голову, каким образом байк оказался на дороге. Кто-то даже предположил, что мотоциклом управляет «призрачный гонщик».