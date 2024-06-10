Пауэрбанк с рекордной мощностью зарядки готовит к выпуску компания Xiaomi

О том, что Xiaomi готовит мощный портативный источник питания, стало известно благодаря утечкам готовящегося гаджета. Снимки пауэрбанка распространили в социальной сети Weibo, и благодаря этому стало понятно, что новинка окажется копией CUKTECH 20 от компании CUKTECH. Это дочерний бренд Xiaomi. При этом совпадают как дизайн гаджетов, так и их характеристики, пишет @hi-tech.

По параметрам информация следующая: емкость 25000 мАч, два порта USB-C и один разъем USB-A, цветной экран для отображения информации и общая выходная мощность при задействовании всех портов до 212 ватт. Один из портов USB-C способен выдавать до 140 ватт энергии, другой — до 45 ватт, а USB-A обладает мощностью до 120 ватт.

В связи с этим пауэрбанк подойдет не только для зарядки смартфонов с поддержкой быстрой зарядки, но и пригодится для зарядки ноутбуков (за исключением игровых). Например MacBook Pro 16.

Фото Gizmochina. Пауэрбанк

Кроме того, на одном из фото указана емкость батареи в 90,8 Вт·ч с маркировкой соответствия блока питания требованиям Международной организации гражданской авиации (ICAO). Поэтому пауэрбанк можно будет использовать и в самолетах без каких-либо ограничений, заряжая свои гаджеты во время полета.

Xiaomi официально не представила свой мощный пауэрбанк. Соответственно, и его стоимость пока остается неизвестной. Но с учетом того, что это копия CUKTECH 20, цена на гаджет не должна превышать $130.