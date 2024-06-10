05:41
USD 87.86
EUR 93.94
RUB 1.00
Техноблог

Пауэрбанк с рекордной мощностью зарядки готовит к выпуску компания Xiaomi

Фото Gizmochina. Готовящегося к выпуску пауэрбанк от Xiaomi

О том, что Xiaomi готовит мощный портативный источник питания, стало известно благодаря утечкам готовящегося гаджета. Снимки пауэрбанка распространили в социальной сети Weibo, и благодаря этому стало понятно, что новинка окажется копией CUKTECH 20 от компании CUKTECH. Это дочерний бренд Xiaomi. При этом совпадают как дизайн гаджетов, так и их характеристики, пишет @hi-tech.

По параметрам информация следующая: емкость 25000 мАч, два порта USB-C и один разъем USB-A, цветной экран для отображения информации и общая выходная мощность при задействовании всех портов до 212 ватт. Один из портов USB-C способен выдавать до 140 ватт энергии, другой — до 45 ватт, а USB-A обладает мощностью до 120 ватт.

В связи с этим пауэрбанк подойдет не только для зарядки смартфонов с поддержкой быстрой зарядки, но и пригодится для зарядки ноутбуков (за исключением игровых). Например MacBook Pro 16.

Gizmochina
Фото Gizmochina. Пауэрбанк

Кроме того, на одном из фото указана емкость батареи в 90,8 Вт·ч с маркировкой соответствия блока питания требованиям Международной организации гражданской авиации (ICAO). Поэтому пауэрбанк можно будет использовать и в самолетах без каких-либо ограничений, заряжая свои гаджеты во время полета.

Xiaomi официально не представила свой мощный пауэрбанк. Соответственно, и его стоимость пока остается неизвестной. Но с учетом того, что это копия CUKTECH 20, цена на гаджет не должна превышать $130.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/296246/
просмотров: 4443
Версия для печати
Материалы по теме
Дети не играют на улице и сидят в телефонах. Когда обращаться к психологу
Набор гаджетов Apple из платины с бриллиантами представили для миллиардеров
Европейский совет запретил выпуск смартфонов без съемной батареи с 2027 года
Xiaomi представила детские смарт-часы серии Mi Rabbit
Как выжить в темном царстве. Гаджеты, которые помогут при отключении света
Эксперты определили худший продукт Apple в 2022 году
Эксперты составили рейтинг лучших гаджетов в 2022 году
Сколько времени без вреда можно проводить детям с гаджетами, напомнили медики
«Инопланетные» наушники в виде трубы показала компания Nothing
Украденные у жителей Алматы гаджеты продавали в Бишкеке: подозреваемый задержан
Популярные новости
Apple представила нейросеть Apple Intelligence Apple представила нейросеть Apple Intelligence
В&nbsp;приложении &laquo;Мой город&raquo; можно будет узнать, куда эвакуировали автомобиль В приложении «Мой город» можно будет узнать, куда эвакуировали автомобиль
WhatsApp введет проверку возраста для пользователей некоторых стран WhatsApp введет проверку возраста для пользователей некоторых стран
В&nbsp;YouTube появятся новые функции, в&nbsp;том числе и&nbsp;неприятные В YouTube появятся новые функции, в том числе и неприятные
Бизнес
Бизнес без продаж: как заработать на&nbsp;открытии пункта выдачи заказов Ozon Бизнес без продаж: как заработать на открытии пункта выдачи заказов Ozon
Оплачивайте услуги центра трудоустройства граждан за&nbsp;рубежом через MegaPay Оплачивайте услуги центра трудоустройства граждан за рубежом через MegaPay
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; для автовладельцев: удобные онлайн-сервисы всегда под рукой «Мой О!» для автовладельцев: удобные онлайн-сервисы всегда под рукой
Надежда только на&nbsp;президента. Жильцы Diamond City обратились к&nbsp;Садыру Жапарову Надежда только на президента. Жильцы Diamond City обратились к Садыру Жапарову
16 июня, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:01
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Курман айтом
15 июня, суббота
23:51
В YouTube появятся новые функции, в том числе и неприятные
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
22:31
Критиковать не имеем права. Президент о решении суда по Кемпир-Абаду
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 июня: без осадков
20:23
Новый стадион в Бишкеке. Что уже сделано