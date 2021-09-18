12:15
USD 84.78
EUR 99.84
RUB 1.17
Техноблог

Анализ сведений. В Бишкеке презентовали первую платформу городских данных

В Бишкеке презентовали первую платформу городских данных. Об этом сообщили в Фонде «Сорос — Кыргызстан».

Civic City Dashboard — платформа, отражающая различные городские данные (динамика вызовов скорой помощи, количество ДТП и другое), которые можно сравнивать, анализировать, визуализировать и находить корреляции различных процессов в столице.

— скриншот
Фото — скриншот. Сайт citydata.kg

Проект открывает возможности для гражданского мониторинга работы муниципальных служб, поиска проблемных точек в городе.

Исполнительный директор фонда Шамиль Ибрагимов рассказал, что благодаря ресурсу можно выяснить, например, какая возрастная категория людей больше всего ходит на выборы в Бишкеке.

«Мы не знаем, какие открытия станут возможными, но верим, что подобный инструмент создает платформу для принятия решений на доказательной базе и позволяет отслеживать эффективность принимаемых решений. Количество собираемых данных будет расти, а функциональность платформы постоянно развиваться», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/207533/
просмотров: 261
Версия для печати
Материалы по теме
Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 11-летний Алинур Мураталиев
В Бишкеке сгорела точка быстрого питания
В Бишкеке в аварии пострадали три человека, в том числе 14-летняя девочка
Фрунзе — Бишкек. Почему «Аламедин-1», «Юг-2», и где первый и второй микрорайоны
Избиение девушки в караоке-клубе. В милиции рассказали подробности
В Бишкеке иностранца оштрафовали за мусор и заставили убираться
У Чемпиона появился конкурент. В мэры Токмака выдвинулся еще один кандидат
В Бишкеке сгорела Toyota Camry
Как из глянцевого журнала. Про образцовый двор Бишкека рассказали в мэрии
Таалайбек Сарыбашов будет баллотироваться в депутаты Жогорку Кенеша
Популярные новости
Компания Xiaomi официально представила свои первые &laquo;умные&raquo; очки Компания Xiaomi официально представила свои первые «умные» очки
Apple презентовала iPhone 13&nbsp;и&nbsp;новое поколение &laquo;умных&raquo; часов Apple презентовала iPhone 13 и новое поколение «умных» часов
SpaceX отправила на&nbsp;орбиту четырех туристов. Они будут в&nbsp;космосе три дня SpaceX отправила на орбиту четырех туристов. Они будут в космосе три дня
Microsoft разрешила пользователям авторизовываться без пароля Microsoft разрешила пользователям авторизовываться без пароля
Бизнес
Банк &laquo;Бай Тушум&raquo; приглашает на&nbsp;праздничное открытие филиала в&nbsp;Бишкеке Банк «Бай Тушум» приглашает на праздничное открытие филиала в Бишкеке
Российские инвесторы обратились к&nbsp;Садыру Жапарову. Просят защитить от&nbsp;беспредела Российские инвесторы обратились к Садыру Жапарову. Просят защитить от беспредела
Все о&nbsp;маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе от&nbsp;зарубежных спикеров на&nbsp;DIGITAL FEST 2021 Все о маркетинге, креативе и рекламе от зарубежных спикеров на DIGITAL FEST 2021
Пройдите онлайн-идентификацию в&nbsp;MegaPay за&nbsp;несколько секунд Пройдите онлайн-идентификацию в MegaPay за несколько секунд
18 сентября, суббота
12:14
В Бишкеке мужчина с игрушечным пистолетом ограбил прохожего В Бишкеке мужчина с игрушечным пистолетом ограбил прохо...
12:00
Сарычат-Эрташский заповедник. Как инвесторы его едва не раскатали бульдозерами
11:43
Анализ сведений. В Бишкеке презентовали первую платформу городских данных
11:32
COVID-19. В шести странах мира школы до сих пор почти полностью закрыты
11:31
В 9-м микрорайоне Бишкека торговцы стоят на велодорожке