Анализ сведений. В Бишкеке презентовали первую платформу городских данных

В Бишкеке презентовали первую платформу городских данных. Об этом сообщили в Фонде «Сорос — Кыргызстан».

Civic City Dashboard — платформа, отражающая различные городские данные (динамика вызовов скорой помощи, количество ДТП и другое), которые можно сравнивать, анализировать, визуализировать и находить корреляции различных процессов в столице.

Фото — скриншот. Сайт citydata.kg

Проект открывает возможности для гражданского мониторинга работы муниципальных служб, поиска проблемных точек в городе.

Исполнительный директор фонда Шамиль Ибрагимов рассказал, что благодаря ресурсу можно выяснить, например, какая возрастная категория людей больше всего ходит на выборы в Бишкеке.

«Мы не знаем, какие открытия станут возможными, но верим, что подобный инструмент создает платформу для принятия решений на доказательной базе и позволяет отслеживать эффективность принимаемых решений. Количество собираемых данных будет расти, а функциональность платформы постоянно развиваться», — говорится в сообщении.