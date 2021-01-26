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Техноблог

Смарт-часы Samsung получат возможность измерять уровень сахара в крови

Смарт-часы Samsung получат возможность измерять уровень сахара в крови. Корейское издание ET News поделилось некоторыми подробностями о следующих «умных» часах компании.

Согласно источнику, производитель собирается добавить в модель Galaxy Watch 4 или Galaxy Watch Active 3 датчик, который позволит отслеживать уровень глюкозы в крови. Это будет полезно для людей, которые страдают сахарным диабетом.

Такой сенсор сможет получать показатели неинвазивным методом. То есть для измерения уровня сахара не надо брать кровь. Вместо этого будет использоваться специальный лазер.

Новые смарт-часы Galaxy Watch выйдут в трех версиях. Их представят на следующей презентации Unpacked.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/181254/
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