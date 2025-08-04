Apple запретила официальным сервисным центрам ремонтировать старые Apple Watch. Корпорация внесла оригинальные Apple Watch Series 1 в список устаревших устройств. Об этом сообщает портал MacRumors.

Фото Apple . Apple запретила официальным сервисным центрам ремонтировать старые Apple Watch

Внесение гаджетов в список устаревших устройств означает, что официальные сервисные центры компании и авторизованные партнеры больше не предоставляют гарантийное обслуживание и ремонтные услуги для этой версии.

Несмотря на обозначение Series 1, данная модель является второй по счету в линейке умных часов Apple. Первая итерация — Apple Watch первого поколения, неофициально именуемая Series 0, — была анонсирована в сентябре 2014 года, поступила в продажу в апреле 2015 года и была снята с производства уже в сентябре 2016 года.

В том же месяце Apple одновременно представила две новые модели — Watch Series 1 и Series 2. Первые позиционировались как обновленная и более доступная альтернатива Series 0 с улучшенным процессором и повышенной производительностью. Watch Series 2, в свою очередь, предложила пользователям ряд существенных аппаратных улучшений, включая защиту от воды и встроенный GPS.