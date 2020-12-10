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Техноблог

Facebook может потерять Instagram и WhatsApp

Фото ТАСС. На сегодня Facebook является крупнейшей технологической компанией мира

Федеральная торговая комиссия (FTC) США совместно с генеральными прокурорами 48 штатов передали в суд два антимонопольных иска против компании Facebook. Об этом сообщило CNBC.

В рамках судебных разбирательств рассмотрят деятельность Facebook, связанную с покупкой социальной сети Instagram и сервиса обмена сообщениями WhatsApp. Благодаря этому, по мнению властей, технологический гигант занял доминирующую позицию в сегменте социальных сетей.

Facebook обвиняют в антиконкурентном поведении. Суд может обязать компанию продать Instagram и WhatsApp.

«Антимонопольные законы существуют для защиты потребителей и продвижения инноваций, а не для того, чтобы наказывать успешные компании. Instagram и WhatsApp стали невероятными продуктами благодаря тому, что Facebook инвестировала миллиарды долларов, а также инновации и опыт, полученные за годы работы, чтобы создать новые функции и улучшить опыт взаимодействия с этими продуктами для миллионов людей», — заявила главный юрисконсульт Facebook Дженнифер Ньюстед.

Примечательный момент истории — несколько лет назад FTC одобрила сделки Facebook по покупке Instagram и WhatsApp.

Нынешнее требование американских властей о пересмотре деятельности Facebook является предупреждением для всех компаний, которое говорит о том, что никакая сделка в будущем не сможет считаться завершенной.

Для укрепления позиций Facebook пыталась купить Twitter и Snapchat, но не преуспела в этом. Новые антимонопольные иски против технологического гиганта могут привести к тому, что Facebook придется продать часть бизнеса.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/176209/
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