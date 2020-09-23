00:07
USD 79.26
EUR 93.07
RUB 1.04
Техноблог

Сердце в огне, апчхи и женщина с бородой. Скоро будут доступны новый смайлики

Компания Unicode, отвечающая за эмодзи в гаджетах и социальных сетях, представила очередное обновление — 217 новых смайликов, которые появятся в новых версиях iOS и Android. Новых эмодзи всего семь. Зато некоторые из них идеально отражают то, как проходит 2020 год.

В наборе есть три совершенно новых эмодзи: вздыхающий, спрятавшийся в облаках и шокированный. Также в набор были добавлены два новых варианта сердечка: перебинтованное и в огне.

Еще 12 смайликов посвящены набору «человек с бородой», по 6 для мужских и женских вариантов. Остальные смайлики — это вариации на тему отношений от однополой любви до межрасовых союзов.

Новая поддержка эмодзи от Apple была анонсирована в июле и, скорее всего, появится в iOS осенью этого года.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/166177/
просмотров: 146
Версия для печати
Материалы по теме
Apple добавила в iOS окосевший эмодзи
Откуда WhatsApp «скопировал» новые смайлы. Найди пять отличий
Художница 6 дней рисовала смайлики, чтобы показать, сколько чернил в ручке
Русалка, вампир и брокколи. Новые эмодзи появятся летом
Популярные новости
Сразу 27&nbsp;древних саркофагов обнаружили египетские археологи Сразу 27 древних саркофагов обнаружили египетские археологи
В&nbsp;мессенджере WhatsApp появится поддержка нескольких устройств В мессенджере WhatsApp появится поддержка нескольких устройств
​​Facebook позволит контролировать право собственности на&nbsp;изображения ​​Facebook позволит контролировать право собственности на изображения
В&nbsp;WhatsApp появится функция автоматического удаления отправленных фотографий В WhatsApp появится функция автоматического удаления отправленных фотографий
Бизнес
Эффективное устранение заложенности носа Эффективное устранение заложенности носа
DCB Market дарит положительные эмоции DCB Market дарит положительные эмоции
Ограбление в&nbsp;режиме онлайн. Как стать героем криминального сериала Ограбление в режиме онлайн. Как стать героем криминального сериала
Идентифицируйте кошелек MegaPay до&nbsp;1&nbsp;октября Идентифицируйте кошелек MegaPay до 1 октября
23 сентября, среда
23:53
В Японии 18-метровый робот Gundam сделал первые шаги В Японии 18-метровый робот Gundam сделал первые шаги
23:34
Сердце в огне, апчхи и женщина с бородой. Скоро будут доступны новый смайлики
23:15
NASA запустило проект: теперь можно услышать Млечный Путь
22:42
Жители 7-го микрорайона Бишкека просят заасфальтировать двор
22:21
В WhatsApp появится функция автоматического удаления отправленных фотографий