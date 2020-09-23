Сердце в огне, апчхи и женщина с бородой. Скоро будут доступны новый смайлики

Компания Unicode, отвечающая за эмодзи в гаджетах и социальных сетях, представила очередное обновление — 217 новых смайликов, которые появятся в новых версиях iOS и Android. Новых эмодзи всего семь. Зато некоторые из них идеально отражают то, как проходит 2020 год.

В наборе есть три совершенно новых эмодзи: вздыхающий, спрятавшийся в облаках и шокированный. Также в набор были добавлены два новых варианта сердечка: перебинтованное и в огне.

Еще 12 смайликов посвящены набору «человек с бородой», по 6 для мужских и женских вариантов. Остальные смайлики — это вариации на тему отношений от однополой любви до межрасовых союзов.

Новая поддержка эмодзи от Apple была анонсирована в июле и, скорее всего, появится в iOS осенью этого года.