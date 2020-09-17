Эксперт рассказал о телефонах, которые нельзя прослушать

Есть и аппараты, позволяющие снизить риск прослушки, рассказал агентству «Прайм» эксперт лаборатории практического анализа защищенности компании «Инфосистемы Джет» Дмитрий Курамин.

При большом желании сегодня можно прослушать разговоры на любом телефоне. Однако разговоры абонентов мобильных сетей, использующих шифрование стандарта А5/3 и технологии VoLTE, на данный момент остаются самыми защищенными.

«Большинство современных мобильных устройств до сих пор подвержены «прослушке» в первую очередь из-за различий в технических возможностях операторов связи. При наличии специализированного оборудования, которое при желании может приобрести любой, получение смыслового содержания разговора может происходить практически в режиме реального времени», — сказал Дмитрий Курамин.

По его словам, важно отметить, что телефонные разговоры могут прослушиваться на трех уровнях. Так, на уровне прикладного ПО прослушка происходит с помощью различных программных закладок и троянов.

На втором уровне существуют атаки, при которых злоумышленник разворачивает базовую станцию с параметрами оператора, вынуждая тем самым мобильный аппарат подключиться к базовой станции злоумышленника. Для определения таких атак существуют специальные программы, которые постоянно сверяют идентификаторы обнаруженных базовых станций.

На уровне сетевой инфраструктуры мобильного оператора у пользователя нет возможности обеспечить целостность и сохранность своих данных, отмечает Дмитрий Курамин. «К сожалению, это самое уязвимое место во всей цепочке информационного обмена, поскольку в используемом по сегодняшний день канале абонентской сигнализации ОКС № 7 шифрование у большинства операторов не применяется», — объясняет он.

Кроме того, некоторые производители смартфонов гарантируют защиту от перехвата телефонного разговора. К примеру, телефоны BlackBerry имеют собственную систему шифровки данных, которая мешает прослушивать разговоры. Однако для обеспечения сохранности передаваемых данных необходимо, чтобы оба собеседника обладали аналогичным аппаратом. В противном случае смысла в его использовании нет.

