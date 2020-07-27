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Техноблог
Сюжет: Новый коронавирус

В Португалии создали первую маску, которая нейтрализует коронавирус

Сотрудники Института молекулярной медицины в Лиссабоне создали нейтрализующую COVID-19 маску. Об этом сообщила газета La Razón.

Ученые подтвердили эффективность имеющей инновационное покрытие защитной маски, которая при контакте нейтрализует инфекцию. Во время испытаний установлено, что активность коронавируса после одного часа контакта с материалом маски снижается на 99 процентов. При этом маска многоразовая, эффект сохраняется даже после 50 стирок, подчеркивают ученые.

Отмечается, что речь идет о высокоэффективной многоразовой маске. В институте уточнили, что средство защиты разработано с использованием специальной ткани, которая состоит из нескольких различных водонепроницаемых слоев.

Проведенные испытания подтвердили эффективность продукта при защите от коронавирусной инфекции.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/160779/
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