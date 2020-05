Разработчики показали, как будут выглядеть игры на PlayStation в 2021 году

На онлайн-презентации Summer Game Fest разработчики показали, как будут выглядеть игры в 2021 году. Видео появилось на Youtube-канале Unreal Engine.

На презентации анонсировали движок Unreal Engine 5, который дает возможность достичь беспрецедентного уровня детализации и интерактивности.

Для демонстрации использовали игру Lumen in the Land of Nanite на PlayStation 5.

По словам разработчиков, движок не будет готов к выходу консолей следующего поколения Xbox Series X и PlayStation 5. Превью будет доступно только в начале 2021 года, а полноценный релиз для геймстудий — в конце следующего года.

Как сообщается, он будет совместим с консолями актуального и следующего поколений, а также Windows, macOS и даже Android с iOS.

Одной из первых игр, которая получит UE5, станет Fortnite. Она также войдет в стартовую линейку PS5.