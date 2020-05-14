23:27
USD 76.08
EUR 82.24
RUB 1.03
Техноблог

Разработчики показали, как будут выглядеть игры на PlayStation в 2021 году

На онлайн-презентации Summer Game Fest разработчики показали, как будут выглядеть игры в 2021 году. Видео появилось на Youtube-канале Unreal Engine.

На презентации анонсировали движок Unreal Engine 5, который дает возможность достичь беспрецедентного уровня детализации и интерактивности.

Для демонстрации использовали игру Lumen in the Land of Nanite на PlayStation 5.

По словам разработчиков, движок не будет готов к выходу консолей следующего поколения Xbox Series X и PlayStation 5. Превью будет доступно только в начале 2021 года, а полноценный релиз для геймстудий — в конце следующего года.

Как сообщается, он будет совместим с консолями актуального и следующего поколений, а также Windows, macOS и даже Android с iOS.

Одной из первых игр, которая получит UE5, станет Fortnite. Она также войдет в стартовую линейку PS5.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/152773/
просмотров: 228
Версия для печати
Популярные новости
Определен самый продаваемый в&nbsp;мире с&nbsp;начала 2020 года смартфон Определен самый продаваемый в мире с начала 2020 года смартфон
Ученый показал, как стремительно распространяются микробы Ученый показал, как стремительно распространяются микробы
Кыргызстанцы предложили IT-решения для борьбы с&nbsp;домашним насилием Кыргызстанцы предложили IT-решения для борьбы с домашним насилием
Twitter начинает борьбу с&nbsp;фейками о&nbsp;коронавирусе Twitter начинает борьбу с фейками о коронавирусе
Бизнес
Помощь рядом: семьи из&nbsp;Бишкека получили гуманитарную поддержку от&nbsp;Beeline Помощь рядом: семьи из Бишкека получили гуманитарную поддержку от Beeline
Лайфхак от&nbsp;MegaCom: как бесплатно получить квартиру на&nbsp;Иссык-Куле Лайфхак от MegaCom: как бесплатно получить квартиру на Иссык-Куле
Мобильный оператор&nbsp;О! расширяет территорию покрытия и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! расширяет территорию покрытия и емкость сети 4G LTE
Обновленный сайт Dos Credobank Обновленный сайт Dos Credobank
14 мая, четверг
23:20
Новый талант Серхио Рамоса. Футболист сыграл на синтезаторе для своей семьи Новый талант Серхио Рамоса. Футболист сыграл на синтеза...
22:50
Разработчики показали, как будут выглядеть игры на PlayStation в 2021 году
22:19
Минздрав просят разрешить близким поддерживать рожениц: им психологически тяжело
21:44
Звезды Голливуда сняли в изоляции пародию на сериал «Звездный путь»
21:21
Велодорожку в Бишкеке строят, не учитывая интересы среднего предпринимательства