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Техноблог

Новое портативное устройство Sony PlayStation: стала известна цена

Компания Sony раскрыла официальное название своего нового портативного устройства PlayStation, ранее известного как Project Q, а также назвала его точную цену.

из интернета
Фото из интернета. Новое портативное устройство PlayStation

PlayStation Portal это 8-дюймовый жидко-кристаллический экран с кнопками управления по бокам, который имеет совместимость с играми для PS5, передаваемыми по Wi-Fi.

Точная дата выхода PlayStation Portal пока неизвестна, ожидается, что он поступит в продажу в конце этого года по цене $199, 99.

Первый за последние десять лет портативный компьютер PlayStation Portal вызвал ожидаемую реакцию при анонсе. Хотя PlayStation Vita продавалась не очень хорошо, PSP в свое время была очень популярна. Это вызвало у некоторых фанатов желание увидеть возвращение PlayStation на рынок портативных консолей. PlayStation Portal технически является портативным игровым устройством, но причина, по которой его не встретили с распростертыми объятиями фанаты, заключается в том, что он не является специализированной, автономной портативной системой. Его назначение — дистанционное управление играми PlayStation 5, как у геймпада Wii U.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/273372/
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