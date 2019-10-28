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Техноблог

Компания Volkswagen презентовала обновленный Golf

Фото пресс-службы Volkswagen. Обновленный Volkswagen Golf

Компания Volkswagen представила новое, восьмое поколение модели Golf. Презентация прошла в штаб-квартире VW в Вольфсбурге, сообщило издание «АвтоПарк».

Новый автомобиль получил рубленый, агрессивный дизайн в духе последних моделей группы. Но в нем сохранились стилистические отсылки к предшественникам, в том числе форма задней стойки. Наиболее заметным элементом стала светодиодная лента между передними фарами. Машину показали в нескольких обвесах, которые легко отличить по форме бамперов.

Дмитрия Каткова
Фото Дмитрия Каткова. Презентация обновленного Volkswagen Golf

Линейка силовых агрегатов включает два четырехцилиндровых бензиновых двигателя TSI, два дизельных TDI и один мотор на природном газе TGI.

Восьмой Golf также будут выпускать в пяти гибридных модификациях — три «мягких» гибрида eTSI с 48-вольтовым оборудованием и две версии plug-in. Последние оснастят 13-киловаттными аккумуляторами, на которых авто сможет проходить до 60 километров.

пресс-службы Volkswagen
Фото пресс-службы Volkswagen. Обновленный Volkswagen Golf

Продажи модели в Германии начнутся в декабре, до других европейских рынков она доберется в начале 2020 года, до США и Китая — чуть позже.
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