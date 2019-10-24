Xiaomi создала интересные наушники: работают с проводами и без

Китайская компания Xiaomi представила новые флагманские наушники. Их главная особенность — возможность работать через разъем 3,5 миллиметра и по Bluetooth. Об этом сообщил портал Gizchina.

Фото Gizchina. Наушники от Xiaomi

Помимо оригинальной конструкции наушники получили сертификат Hi-Res Audio и поддерживают аудиокодек LDAC, предназначенный для воспроизведения музыки в высоком качестве через Bluetooth. Для минимизации искажений звука в корпусе устройства используют керамику.

Гарнитура поставляется с интерфейсом MMCX, который совместим с обычными наушниками. В комплекте с устройством поставляют Bluetooth-адаптер, который поддерживает несколько технологий декодирования.

Стоимость наушников всего $127. Но их можно найти в интернет-магазине Tmall даже за $99, отметил портал @hi-tech.