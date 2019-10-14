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Дайверы сделали редчайшую находку у берегов Норвегии

У берегов Норвегии морские исследователи сделали редчайшую находку — гигантскую кладку яиц кальмара. Об этом пишет Tengrinews.

Странный прозрачный пузырь с извивающимся отростком запечатлели на видео дайверы Нильс Бааднес и Рональд Рааш.

Неизвестно, как животным удается откладывать столь огромные массы яиц, но эти огромные пузыри из слизи и органики иногда достигают нескольких метров в поперечнике. Внутри этого инкубатора одновременно растут десятки тысяч особей.

Считается, что изначально самка откладывает намного меньший по размерам «мешок» с яйцами, который затем расширяется при контакте с водой.

Различные виды кальмаров, судя по всему, производят кладки разной формы. Например, кладка бриллиантового кальмара, которую находили в тропических и субтропических водах, напоминает длинную слизистую трубочку с обвитыми вокруг нее цепочками яиц — один раз их было 43 тысячи 800 штук.

Кладка кальмара Гумбольдта больше похожа на прозрачную каплю, как и кладка кальмара Гулда, японского летучего и неонового летающего. Одну такую кладку диаметром 4 метра в 2015 году снял под водой оператор National Geographic.

Ученые пока не смогли определить, какой вид кальмаров отложил у норвежских берегов огромный слизистый ком с яйцами. У зародышей внутри яиц отчетливо видны 10 щупалец, но это характерная черта почти для всех видов, известных науке.
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