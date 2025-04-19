Ученые впервые смогли снять на фото и видео колоссального кальмара в естественной среде обитания, а также еще один вид, который ранее запечатлеть не удавалось. Об этом сообщает The Guardian.

Антарктический гигантский кальмар (Mesonychoteuthis hamiltoni), он же колоссальный кальмар, ранее никому не попадался.

Первую в своем роде успешную съемку малоизученных видов провела экспедиция некоммерческой организации Schmidt Ocean Institute. Исследовательский корабль Falkor спустил телеуправляемую субмарину SuBastian на юге Атлантики, в районе Южных Сандвичевых островов. Молодого колоссального кальмара засняли на глубине около 600 метров, а Galiteuthis glacialis — на 687 метров.