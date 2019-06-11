В Швеции разработали замену «лежачим полицейским». Об этом сообщило издание «За рулем».
Система Actibump шведской компании Edeva напрямую взаимодействует с радиолокационным блоком, который определяет скорость движущегося автомобиля. Если водитель едет быстро, заглушка, утопленная в проезжую часть, открывается, и получается углубление в
Проезд по искусственной выбоине некомфортен для водителя и напоминает ему об ограничении скорости.
Система хороша тем, что действует избирательно, то есть может быть деактивирована с помощью транспондера для автомобилей скорой помощи, пожарных и других спецслужб.
Разработчики утверждают, что Actibump можно использовать на платных или таможенных постах и там, где много пешеходов.
Среди плюсов системы — она, в отличие от «лежачих полицейских», не затрудняет уборку улиц.
Среди минусов системы — цена: стоимость Actibump на две полосы составляет около 45 тысяч евро.
Правда, устройство способно послужить от десяти до двенадцати лет.
Сейчас ее успешно испытывают в Канаде и Швеции. Особого ущерба транспортным средствам искусственная выбоина не наносит, утверждают разработчики, а вот удар по комфорту лихача получается чувствительный.