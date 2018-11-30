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Техноблог

Уникальный пикап Брюса Уиллиса выставили на продажу

Фото «За рулем». Пикап, который восстановили по заказу Брюса Уиллиса

В январе состоятся торги, на которых будут продаваться вещи знаменитостей, в том числе уникальный пикап, сделанный по заказу актера Брюса Уиллиса. Об этом сообщило издание «За рулем».

Пикап Chevrolet 3100 1954 года выпуска 20 лет принадлежал Брюсу Уиллису. Начальная цена лота не объявлена.

Фото «За рулем». Этот пикап стал одним из последних перед снятием модели с производства
В начале 1990-х годов Брюс решил восстановить автомобиль, отдав машину в тюнинг-ателье. Пикапу вернули первозданный вид, салон обшили кожей, украсили дорогими сортами дерева и оснастили кондиционером, 3,5-литровый двигатель автомобиля доработали.

Фото «За рулем». Автомобиль находится в отличном состоянии
С 1947 по 1955 год Chevrolet 3100 был самым продаваемым пикапом в США. В 1954-м модель обновили. В списке опций появилась автоматическая коробка Hydra-Matic, а лобовое стекло перестало состоять из двух половинок. Поколение за поколением, модель за моделью — пикап вырос в то, что сегодня продается под названием Chevrolet Silverado 1500.
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