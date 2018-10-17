У кыргызстанцев три медали на чемпионате мира по гиревому спорту

Кыргызстанцы завоевали три медали на чемпионате мира по гиревому спорту. Об этом 24.kg сообщил вице-президент федерации данного вида спорта КР Эмиль Чакибаев.

По его словам, соревнования под эгидой Международного союза гиревого спорта прошли в городе Даугавпилсе (Латвия). Участвовали более 400 атлетов из 50 стран. Среди мужчин в весе 85 килограммов Токтосун Мурзаев завоевал серебро. Среди ветеранов в этой же весовой категории бронзовым призером стал Нурлан Айдаров. Среди любителей в весе 73 килограмма бронза у Меербека Рискулова.

Как отмечается, на конференции Международного союза гиревого спорта его вице-президентом избрали главу отечественной федерации — Кубата Абдраимова.

«Впереди открытый чемпионат Азии, который пройдет с 29 ноября по 3 декабря в Южной Корее. Следующий ЧМ состоится в 2019-м в Германии», — добавил Эмиль Чакибаев.