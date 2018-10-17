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Спорт

У кыргызстанцев три медали на чемпионате мира по гиревому спорту

Фото Эмиля Чакибаева. Кыргызстанцы на чемпионате мира по гиревому спорту

Кыргызстанцы завоевали три медали на чемпионате мира по гиревому спорту. Об этом 24.kg сообщил вице-президент федерации данного вида спорта КР Эмиль Чакибаев.

По его словам, соревнования под эгидой Международного союза гиревого спорта прошли в городе Даугавпилсе (Латвия). Участвовали более 400 атлетов из 50 стран. Среди мужчин в весе 85 килограммов Токтосун Мурзаев завоевал серебро. Среди ветеранов в этой же весовой категории бронзовым призером стал Нурлан Айдаров. Среди любителей в весе 73 килограмма бронза у Меербека Рискулова.

Как отмечается, на конференции Международного союза гиревого спорта его вице-президентом избрали главу отечественной федерации — Кубата Абдраимова.

«Впереди открытый чемпионат Азии, который пройдет с 29 ноября по 3 декабря в Южной Корее. Следующий ЧМ состоится в 2019-м в Германии», — добавил Эмиль Чакибаев.
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